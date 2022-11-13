Faruk Çiçek: Nakliyede danışmanlık almak kazandırır

Lojistik sektörünün öncülerinden olma hedefiyle 21 yıl önce kurulan Seyid Lojistik, sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerin tamamına yakınıyla lojistik faaliyetlerde bulunan şirket, operasyonel hizmetlerin yanında birçok şirkete danışmanlık alanında da destek veriyor. Aile şirketini devraldıktan sonra yaptığı atılımlarla takdir toplayan şirketin patronu Faruk Çiçek, günümüz dünyasında nakliye ve lojistikte profesyonel desteğin şart olduğunu söylüyor.



DANIŞMANLIK OPERASYON RİSKİNİ EN AZA İNDİRİYOR

Nakliyede danışmanlık almanın şirketlere büyük avantajlar sağladığını vurgulayan tecrübeli iş insanı, "Lojistik ve nakliye sürecinde tecrübe her zaman kazandırır" diyor: "Lojistik süreci ürünün tedarik aşamasından başlayıp teslimata kadar süren ciddi bir iş. Sürecin kurgusu ve yönetimi çok yalın, bol otomasyonlu ve olabildiğince hızlı olmalıdır. Bu da tecrübe ve profesyonellik gerektirir. Seyid Lojistik olarak birçok şirkete bu anlamda danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Bu sayede şirketlerin operasyon risklerini en az indirip kârlılıklarına katkı sunuyoruz."



MALİYETLERİ OPTİMİZE ETMENİN EN KISA YOLU

Verimli bir lojistik stratejisi ile maliyetlerin optimize edilmesinin ülke ekonomisine de katkı sağladığının altını çizen Faruk Çiçek, "Enerji, gıda ve tedarik krizinin yaşandığı bir dönemde verimlilik ülke politikası olmalı" önerisinde bulunuyor: "Karar vericiler ve şirketler zamanı, enerjiyi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmada sorumluluk almalı. Bu bir politika haline gelmeli."





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