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    EYT’de herkese emeklilik! Prim ve yıl şartını dolduranlar emeklilik hakkına kavuşacak

    Milyonların heyecanla beklediği EYT ile ilgili düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Bakan Bilgin, 1.5 milyon kişinin hemen, kalanların şartları sağladığında emekli olacağını söyledi. Emeklilik şartlarında ise yıl ve prim öne çıkacak.

    EYT’de herkese emeklilik

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi.



    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ilk kez tarih ve rakam vermişti. Bilgin, "EYT teklifi aralıkta TBMM'ye gelecek ve 2023'te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" demişti.



    DÜZENLEMEDE NE VAR?
    Bakan Bilgin EYT düzenlemesinin detaylarını da anlattı.



        Bilgin EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu belirterek, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.



        5000 GÜN DEĞİŞMİYOR
        Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yılsonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

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        Haberler Ekonomi EYT’de herkese emeklilik! Prim ve yıl şartını dolduranlar emeklilik hakkına kavuşacak
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