90 bin taşerona kadro son durum, işçilerin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin işçinin problemlerinin çözüme kavuşturulacağını açıklamıştı.Bakan Bilgin, "Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4b'liler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak." açıklamasnın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı? İşte merak edilenler...
90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." açıklamasında bulundu.
"GEÇMEYEN BİR GEÇİCİ İŞÇİLİK SORUNU VAR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin;
"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var."
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. 90 bin taşeron işçi kapsamının önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.