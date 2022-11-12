12 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri geldi! Kimler emeklilikte yaşa takılıyor? EYT’liler 2023’ün Ocak ayında emekli maaşlarını alırlar mı?

İlk sigortalı bulunduğu tarih 1999 senesinin Eylül ayından evvel olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri bağlamında kadın çalışanların 20 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Her iki kesim içerisinde yaş koşulu aranmıyordu. 1999'un Eylül ayında SGK sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık zamanı ve prim gün adedina ek olarak emeklilik için yaş koşulu da getirildi. Emekli olabilmek amacıyla emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar bağlamında 58, erkek çalışanlar amacıylase 60'a çekildi ve prim gün adedi de 7 bin güne çıkarıldı. İşte bundan sonra da bu vatandaşlar çalışma senesini ve prim gün miktarını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar.