12 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri geldi! Kimler emeklilikte yaşa takılıyor? EYT’liler 2023’ün Ocak ayında emekli maaşlarını alırlar mı?

İlk sigortalı bulunduğu tarih 1999 senesinin Eylül ayından evvel olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri bağlamında kadın çalışanların 20 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Her iki kesim içerisinde yaş koşulu aranmıyordu. 1999'un Eylül ayında SGK sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık zamanı ve prim gün adedina ek olarak emeklilik için yaş koşulu da getirildi. Emekli olabilmek amacıyla emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar bağlamında 58, erkek çalışanlar amacıylase 60'a çekildi ve prim gün adedi de 7 bin güne çıkarıldı. İşte bundan sonra da bu vatandaşlar çalışma senesini ve prim gün miktarını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar.
EYT yasası tarihi açıklandı!
Son dakika haberi: EYT bağlamında beklenilen tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yi Aralık ayı için Meclis'e takdim edeceklerini söyledi. Bakan Bilgin 4 milyon bireyin beklediği EYT düzenlemesiyle yeni gelişmeyi de ilk kez duyurdu. Bilgin yaptığı bildirimde "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı planlama yaptık" dedi. Bakan Bilgin, şu anda şartları dolduran 1.5 milyon birey olduğunu açıkladı.
Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?
İlk sigortalı olduğu tarih 1999'un Eylül ayından önce olanlara yönelik bir düzenleme olacak. Bu tarihten önce sigortalı olan kadın çalışanlar; 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlayanlar düzenlemeden yararlanacak. Aynı şekilde 1999'un Eylül ayında önce sigortalı olan erkek çalışanlar; 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Düzenlemeden yararlanmak için çalışma süresinin (hizmet süresi) ve 5 bin prim günün doldurulması şart. Hizmet süresini doldurmayanlar ve prim gün sayısı eksik olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayacak.