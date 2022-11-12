1.000 TL doğalgaz yardımı ne zaman hesaplara yatacak? || aile.gov.tr YARDIM SORULAMA || 1000 TL DOĞLGAZ DESTĞİ başvuru şartları neler?

Elektrik ve doğal gaz desteği sosyal yardım başvuruları sürerken, Meclis'te ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif kabul edildi. Daha önce doğalgaz ve elektrik desteği için işverenlere vergi indirimi duyurusu, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş tarafından yapılmıştı. Çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta priminde indirim yapılacağını duyuran Elitaş, bu konunun torba kanunun içerisinde yer aldığını bildirmişti.
ÇALIŞANA ELEKTİRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin ardından kanun teklifi kabul edildi ve kanunlaştı.
Kabul edilen teklifle; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, Doğal Gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.
AK PARTİLİ İSİM DUYURMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda konunun detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurmuştu. Doğalgaz ve Elektrik Desteği için açıklama yapan Elitaş, şu ifadelerde bulunmuştu;
"Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere Elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.
İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar."