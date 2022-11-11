Girişimcinin iş yeri ‘İlk İş Yerim’ projesiyle hazır: 50 bin iş yerinden 10 bini için son başvuru tarihi 15 Kasım





50-200 METREKARE

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla başlatılan 'İlk İş Yerim' kampanyasından mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyelerinin, vergi mükellefi esnafın ve ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanların uygun peşinat ve ödeme koşullarıyla faydalandırılması planlanıyor. Büyüklükleri 50-100-150 200 metrekare olan iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayici ve genç girişimcilere sunuluyor.