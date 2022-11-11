Girişimcinin iş yeri ‘İlk İş Yerim’ projesiyle hazır: 50 bin iş yerinden 10 bini için son başvuru tarihi 15 Kasım

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında girişimcilere iş yeri fırsatı da sunuluyor. Küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik 50 bin iş yeri için düğmeye basılırken, ilk etapta 10 bini için başvurular alınıyor. 29 ilde inşa edilecek iş yerleri için son başvuru tarihi ise 15 Kasım.
50-200 METREKARE
Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla başlatılan 'İlk İş Yerim' kampanyasından mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyelerinin, vergi mükellefi esnafın ve ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanların uygun peşinat ve ödeme koşullarıyla faydalandırılması planlanıyor. Büyüklükleri 50-100-150 200 metrekare olan iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayici ve genç girişimcilere sunuluyor.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR
10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuracaklar için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şartları aranıyor.