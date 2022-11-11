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    Girişimcinin iş yeri ‘İlk İş Yerim’ projesiyle hazır: 50 bin iş yerinden 10 bini için son başvuru tarihi 15 Kasım

    Tarihi sosyal konut hamlesi, girişimcileri de 2 bin 633 liradan başlayan taksitler ve 120 ay vadeyle iş yeri sahibi yapacak. ‘İlk İş Yerim’ projesiyle inşa edilecek 50 bin iş yerinden 10 bini için son başvuru tarihi ise 15 Kasım...

    Çığıl Ön Yener
    Girişimcinin iş yeri hazır

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında girişimcilere iş yeri fırsatı da sunuluyor. Küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik 50 bin iş yeri için düğmeye basılırken, ilk etapta 10 bini için başvurular alınıyor. 29 ilde inşa edilecek iş yerleri için son başvuru tarihi ise 15 Kasım.



    50-200 METREKARE
    Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla başlatılan 'İlk İş Yerim' kampanyasından mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyelerinin, vergi mükellefi esnafın ve ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanların uygun peşinat ve ödeme koşullarıyla faydalandırılması planlanıyor. Büyüklükleri 50-100-150 200 metrekare olan iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayici ve genç girişimcilere sunuluyor.



    HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR
    10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuracaklar için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şartları aranıyor.

        Başvuracaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden biri isteniyor. İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekiyor.

        HANGİ İLDE NE KADAR?
        İlk etapta temeli atılacak 10 bin iş yerinin illere göre dağılımı ise şöyle: "Ankara 1.000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."

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        Haberler Ekonomi Girişimcinin iş yeri ‘İlk İş Yerim’ projesiyle hazır: 50 bin iş yerinden 10 bini için son başvuru tarihi 15 Kasım
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