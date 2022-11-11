EYT son dakika gelişmeleri sıkı bir şekilde takip edililiyor. Bakan Bilgin'den son dakika yaş ve prim açıklaması geldi. Peki, EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartı değişmeyecek mi? 99 öncesi emeklilik şartları neler? EYT prim gün sayısı kaç olunca emekli olunur? İşte detaylar!
Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "(EYT düzenlemesi) Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." açıklamasında bulundu.
1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.