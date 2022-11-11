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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 10:39
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    • 11.11.2022 10:55
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    Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Emekçileri enflasyon karşısında koruyacağız"

    Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Asgari ücretle ilgili konuşan Bilgin, "Tespit komisyonunu Aralık'ın ilk haftası toplayacağız, emekçileri enflasyon karşısında koruyacağız." dedi. Sözleşmeli memurlara kadro müjdesi veren Bakan Bilgin, "Sözleşme personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Bilgin’den flaş asgari ücret açıklaması

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

    Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.




    ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE


    EMEKÇİLERİ ENFLASYON KARŞISINDA KORUYACAĞIZ
    Bakan Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

    SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO
    Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceklerini belirten Bilgin, "Sözleşme personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

    EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz.

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