Artık kesinleşti! Gözler oradaydı! Emekli maaşını 3.500 TL ve üzerinde alanlar dikkat: Para verilecek!

Bankanın kendi bünyesinde maaşlarını çekenler düzenlenen promosyon ödemelerinden yararlanacak. Dikkat edilmesi gereken nokta üç yıllığına maaşların bu bankadan alınması gerektiğidir. Yapılacak müracaatlar ise şube, atm, internet ve mobil bankacılık vasıtasıyla yapılabilir. Hangi bankanın ne oranda ödeme gerçekleştireceği ise mühim bir noktadır. Bu hususta bankaların açıklama yapması bekleniyor. Hem de her bankanın müracaat koşulu değişik şekillerde olabiliyor. Bu hususta lüzumlu verileri alarak promosyonunuzu alabilmek bağlamında müracaatta bulunabilirsiniz.
Ek Koşul Olmadan Ek Ödemeler Yapılacak
Ek bir koşul olmadan emekliler bağlamında yapılacak ödemeler büyük yankı uyandırdı. 5000 TL promosyon paraları maaşını diğer bir bankaya taşımak isteyenler amacıyla bir fırsat. Net gelirlerin haline göre ödenecek tutar bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Kampanyaların geçerlilik sürelerine ilgi etmek büyük ehemmiyet taşıyor. Bunun amacıyla çeşitli bir tetkik yapmanız makul olacaktır.
Emekli Maaşına Ek Para Veriliyor
* ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.