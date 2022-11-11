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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 12:37
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    • 11.11.2022 12:37
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    Artık kesinleşti! Gözler oradaydı! Emekli maaşını 3.500 TL ve üzerinde alanlar dikkat: Para verilecek!

    Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyan müşteriler ek ödemelerden faydalanabilecek. Yapılan düzenlemeler sonucunda emekliler amacıyla birtakım promosyonlar söz konusu oldu. Burada ödeme almak bağlamında temel nokta üç yıl süresince bu bankadan maaş çekeceklerine dair taahhüt vermelidir. Resmi kanallardan duyurulan bu verilere göre emeklilere dair birtakım mühim veriler yer aldı. Maaşlarını bu bankadan alan vatandaşlar ek ödemelerden faydalanacak.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşını 3.500 TL ve üzerine alanlar dikkat: Para verilecek!

    Bankanın kendi bünyesinde maaşlarını çekenler düzenlenen promosyon ödemelerinden yararlanacak. Dikkat edilmesi gereken nokta üç yıllığına maaşların bu bankadan alınması gerektiğidir. Yapılacak müracaatlar ise şube, atm, internet ve mobil bankacılık vasıtasıyla yapılabilir. Hangi bankanın ne oranda ödeme gerçekleştireceği ise mühim bir noktadır. Bu hususta bankaların açıklama yapması bekleniyor. Hem de her bankanın müracaat koşulu değişik şekillerde olabiliyor. Bu hususta lüzumlu verileri alarak promosyonunuzu alabilmek bağlamında müracaatta bulunabilirsiniz.

    Ek Koşul Olmadan Ek Ödemeler Yapılacak

    Ek bir koşul olmadan emekliler bağlamında yapılacak ödemeler büyük yankı uyandırdı. 5000 TL promosyon paraları maaşını diğer bir bankaya taşımak isteyenler amacıyla bir fırsat. Net gelirlerin haline göre ödenecek tutar bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Kampanyaların geçerlilik sürelerine ilgi etmek büyük ehemmiyet taşıyor. Bunun amacıyla çeşitli bir tetkik yapmanız makul olacaktır.

    Emekli Maaşına Ek Para Veriliyor

    * ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

        * İŞ BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.

        * KUVEYT TÜRK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.

        * QNB FİNANSBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da bulunuyor. Emekliler, bankanın tüm şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip oluyor. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz...

            * TEB: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.900, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.300, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

            * TÜRKİYE FİNANS: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.500 lira arası olanlara 1.000, 7.500-10.000 lira arası olanlara 1.500, 10.000 liradan fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Böylece emeklilerin toplam promosyon tutarı 7.500 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. Toplam 10 kişi için kampanyadan yararlanılıyor.

            * VAKIFBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. ATM'lerden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme, ücretsiz HGS etiketi, aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor. Maaş hesaplarından internet ve mobil bankacılık yoluyla havale ve EFT'lerden masraf almıyor.

                * YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira promosyon ödüyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 200 lira ek nakit ödül kazanıyor. Ay sonuna kredi kartı alanlar yıl sonuna kadar 500 lira harcama sonrasında ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere her kişi için 250 lira veriliyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.
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