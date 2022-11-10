Yıllarca fark ediyor! Emekli, memur, çalışan, EYT'li herkesi kapsıyor! Daha erken maaş alacaksınız! Hemen bakın!

Emeklilik bağlamında çalışan bağlamında olabildiğince mühim bir konu. Emeklilikte yaşa takılanlar haklarını alacakları günü beklerken erken emekli olmanın da yollarını arıyorlar. Emeklilik yaşını erkene alabilmek için çalışılan her günü hesaplatmak olabildiğince mühim bu amaçla hesaplarınız yapılırken atlanılan bir nokta olup olmadığına ilgi etmelisiniz.
Erken Yaşta Emekli Olmak Önemli
Günümüz koşullarında emeklilik yaşı 65'e kadar çıkarılmıştır. Her ne kadar bundan sonra toplam hayat süreleri daha da uzadığı için insanlar bu hususta mutsuz olmasalar da bu mevzuya itiraz eden ve bu kadar yüksek yaşta emekli olmayı haksızlık olarak gören bir hayli çalışan da bulunmaktadır.
Eğer sizde erkenden emekli olmayı düşünüyorsanız askerlik ve hamilelik günleriniz borçlanarak yaşınızı öne çekebilir ve emeklilik yaşınızı düşürebilirsiniz.