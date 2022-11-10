Yıllarca fark ediyor! Emekli, memur, çalışan, EYT'li herkesi kapsıyor! Daha erken maaş alacaksınız! Hemen bakın!

Erken Yaşta Emekli Olmak Önemli

Günümüz koşullarında emeklilik yaşı 65'e kadar çıkarılmıştır. Her ne kadar bundan sonra toplam hayat süreleri daha da uzadığı için insanlar bu hususta mutsuz olmasalar da bu mevzuya itiraz eden ve bu kadar yüksek yaşta emekli olmayı haksızlık olarak gören bir hayli çalışan da bulunmaktadır.