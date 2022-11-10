TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ! Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli...

TOKİ Mardin Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli konut kurası bugün çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kuralar çekilmeye başlandı. 10 Kasım 2022 tarihinde Ağrı ve Mardin için kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? TOKİ Mardin 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ açıklandı mı? Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli...
TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Mardin kura çekimi 10 Kasım 2022 saat 11:00'da başlayacak. Akabinde nihai ve yedek isim listesi açıklanacak. Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli ilçeleri için çekilecek kuralarla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
TOKİ MARDİN CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek" dedi.
TOKİ Mardin kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.
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