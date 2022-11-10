TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ! Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli...

TOKİ Mardin Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli konut kurası bugün çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kuralar çekilmeye başlandı. 10 Kasım 2022 tarihinde Ağrı ve Mardin için kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? TOKİ Mardin 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ açıklandı mı? Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Yeşilli...