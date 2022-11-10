Eylül 1999'dan önce sigortalı olup da daha sonra çıkan yasa sebebiyle emeklilik süresi uzayanlar için yeni bir düzenleme Meclise taşınacak. Peki, son dakika EYT gelişmeleri neler? EYT staj ve çıraklık sigortasında son durum nedir? İşte merak edilenler...
STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada önlerinde tek bir formül olduğuna vurgu yaparken, çok sayıda kişinin EYT düzenlemesi beklediğini hatırlattı.
Çalışma gün sayılarını, yıllarını ve sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçireceklerine dikkat çeken Bilgin " En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." dedi. Açıklamasının devamında staj sigortasının EYT kapsamında olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bilgin " Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak." ifadelerini kullandı.
Devamında Bakan Bilgin Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı.