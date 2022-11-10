Gram altın zirveyi gördü! İslam Memiş uyardı! "Bu daha başlangıç.." Altın alacaklar buna dikkat! 10 Kasım 2022 çeyrek, tam, ons CANLI ALTIN FİYATLARI

ABD'de TÜFE ekim ayında yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında arttı. Verilerin ardından dolar düşerken, altın son 3 ayın zirvesine yükseldi.
YÜKSELİŞ HENÜZ BAŞLAMADI
Dün akşam saatlerinde altında yaşanan yükseliş sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugün piyasalarda soygunun nasıl olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Umarım bu yıl için neden "Soygun yılı" dediğimi anlamışsınızdır. Altın ve gümüş tarafında daha yükseliş başlamadı. Gram altın da 1.200 gümüş de 16 lira seviyeleri kırılınca yükseliş başladı derim." dedi.
YATIRIMCILAR DİKKAT! ARTIŞ DEVAM EDECEK
"Yıl sonuna kadar altında yükseliş görülecektir. Yukarı yönlü ataklar devam edecektir. O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşların acele etmemesini tavsiye ediyorum. Altın fiyatları daha yeni yükseliş trendine başladı. 6 aydır bir baskılanma vardı. Bu baskılanmanın sonuna geldik. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altının ons fiyatındaki yükselişler gram altın fiyatına da yansıdı"