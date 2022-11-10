Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın! İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi ve altında, gümüşte yeni patlamaları, zirveleri paylaştı!

Altında yeni haberler gelirken gram altın bugün tekrardan 1.000 lira civarını gördü. Konu ile ilgili Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, "Kasım ayının ilk haftasını yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatlarında artışın devam etmesini bekliyorum dedi. Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden yatırımcılar ''gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları.
Perşembeye Gününe Dikkat!
Altı aydır manipüle edilen emtiaların bu hafta yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü aktaran İslam Memiş, "Ancak Perşembe gününe dikkat!" dedi.
Gerekçesini de ABD'nin enflasyon bilgilerini açıklayacak olmasına bağladı. Enflasyon bilgileri ile alakalı Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üstünde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor" dedi.