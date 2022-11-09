ŞOK Market'te 6 taksit+%40 İNDİRİM! 9-15 KASIM ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Gıdadan, elektroniğe PEŞ PEŞE fiyatlar düştü!

ŞOK marketlerde bu hafta beyaz eşyadan, ev ürünlerine, temizlik malzemelerinden nevresim takımına kadar birçok indirimli ürün yer alacak. ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan ve 9-16 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi...

Airfryer 1.599 TL,

24 cm l Granit Cam Kapaklı Derin Tava 99,90 TL,

24 cm Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 189,90 TL,