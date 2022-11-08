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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 18:40
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    • 08.11.2022 18:40
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    TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI hangi gün, saat kaçta yapılacak? | Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde deprem tatbikatı yapılacağını açıklamıştı. 12 Kasım Düzce Depremi'nin 23. senesinde gerçekleştirilecek olan 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detaylarını AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı.Peki,dprem tatbikatı ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI | Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce Depremi'nin 23. yılında, ülke genelinde yapılacak tatbikat öncesinde, AFAD Başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

    ÜLKE GENELİNDE VE KKTC'DE YAPILACAK

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2020 yılını, "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021 yılını ise "Afet Eğitim Yılı" ilan ederek, 56 milyonun üzerinde kişiye ulaştıklarını anlattı.

    Sezer, bu yılı da "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, 54 bin 302 tatbikat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, 67'si yerel, 17'si bölgesel, 66 bin 202 tatbikat ile bu hedefin üzerine çıktıklarını aktardı.

    AFAD Başkanı Sezer, "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı"nın, ülke genelinde, 9 Kasım 2022'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlarda düzenleneceğini, tatbikatın 12 Kasım saat 18.57'de de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacağını bildirdi.

        TELEVİZYON VE RADYO ÜZERİNDEN ANONSLAR GEÇİLECEK

        HAY Sistemini, 2 Haziran 2022'deki Trabzon/Vakfıkebir Sel Taşkın ve Erken Uyarı Tatbikatında devreye aldıklarını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

        "Yine bir ilk olarak 12 Kasım'da, televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacağız.

        Tatbikatımızı, Sayın Bakanımızın başkanlığında, AFAD Başkanlık Binasında, 81 ilimizde ise Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde, ayrıca KKTC'de eş zamanlı gerçekleştireceğiz. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı merkez binamızda toplanacak. Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum illerimiz ile KKTC'den canlı bağlantılar yapacağız ve 81 ilimizde, valilerimizin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapacağız."

        DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Türkiye geneli deprem tatbikatı 12 Kasım saat 18:57'de gerçekleştirilecek. Radyolar tabikat anonsu geçecek. Televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Telefonlara otomatik olarak anons geçilecek. Tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj iletilmiş olacak.

        AFAD Başkanı Yunus Sezer: "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz." dedi.
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        Haberler Ekonomi TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI hangi gün, saat kaçta yapılacak? | Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?
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