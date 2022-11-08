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    Memura ve emekliye ek zam! Refah payı ne getirecek? Maaşlara nasıl yansıyacak?

    Enflasyon tahminlerine göre memurların, emeklilerin Ocak zammı yüzde 15.91-22.75 arasında beklenirken, refah payı da gündemde. Peki maaşlara nasıl yansıyacak? İşte detayları...

    Memura ve emekliye ek zam

    Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı yaklaşıyor. Zam merakla beklenirken, çıkacak orana 5-10 puan refah payı eklenmesi gündeme geldi. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.12 arasında bulunuyor. İlk tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91, memurların ve emeklilerinin de yüzde 16.99 çıkacak. 5-10 puanlık refah payı ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 20.91-25.91'e, memurların ve emeklilerinin artışını da yüzde 22.41- 27.83'e yükseltecek.



    2022 enflasyonunun yüzde 73.12 olması halinde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 21.61'i, memurların ve emeklilerinin ise yüzde 22.75'i bulacak. 5-10 puanlık refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 26.61-31.61'e yükselirken, memurların ve emeklilerininki yüzde 28.43-34.11'e ulaşacak.



    EN DÜŞÜK TAHMİN
    2022 enflasyon tahmini: % 65
    6 aylık enflasyon: % 15.91



        SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ
        Zam oranı: % 15.91
        5 puan refah payı: % 20.91
        10 puan refah payı: % 25.9



        MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ
        Zam oranı: % 16.99
        5 puan refah payı: % 22.41
        10 puan refah payı: % 27.83



        EN YÜKSEK TAHMİN
        2022 enflasyon tahmini: % 73.12
        6 aylık enflasyon: % 21.61



            SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ
            Zam oranı: % 21.61
            5 puan refah payı: % 26.61
            10 puan refah payı: % 31.61



            MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ
            Zam oranı: % 22.75
            5 puan refah payı: % 28.43
            10 puan refah payı: % 34.11

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            Haberler Ekonomi Memura ve emekliye ek zam! Refah payı ne getirecek? Maaşlara nasıl yansıyacak?
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