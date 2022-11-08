Memura ve emekliye ek zam! Refah payı ne getirecek? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı yaklaşıyor. Zam merakla beklenirken, çıkacak orana 5-10 puan refah payı eklenmesi gündeme geldi. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.12 arasında bulunuyor. İlk tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91, memurların ve emeklilerinin de yüzde 16.99 çıkacak. 5-10 puanlık refah payı ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 20.91-25.91'e, memurların ve emeklilerinin artışını da yüzde 22.41- 27.83'e yükseltecek.