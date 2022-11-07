PTT’den 1.500 TL anında hesaba yatıyor! 1 hafta içinde ATM’den çekin! Devlet tarafından başvurular alınmaya başladı...

Ödemeler kesinleşti. Evi olmayan kirada oturan vatandaşlar Aile Bakanlığı kira yardımı ödemesi yapıyor. İşte merak edilenler...
KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
-Sigortalı olmamak
-Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
-Mal varlığına sahip olmamak
-Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak
-Düzenli bir gelire sahip olmamak
KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.