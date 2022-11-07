PTT’den 1.500 TL anında hesaba yatıyor! 1 hafta içinde ATM’den çekin! Devlet tarafından başvurular alınmaya başladı...

KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.