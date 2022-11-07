Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kullanmadığı izni olanlar dikkat! Emekli olana toplu ödeme! 10 soruda izin hakları...

    Yılın sonuna yaklaşılırken, kullanılmayan izinler merak konusu oldu. Kalan izinler yanmadığı gibi, zaman aşımı da olmuyor. EYT düzenlemesiyle emekli olup işten ayrılanlara da birikmiş izinlerinin paralarını toplu alma imkanı var.

    Çığıl Ön Yener
    Kullanmadığı izni olanlar dikkat!

    Yılın sonuna yaklaşılırken, çalışanların pek çoğu bu süreçte yıllık iznini kullandı. Bazı çalışanlar da tüm izinlerini bitiremedi. Yani kullanmadığı izni kaldı. Peki bu izinler ne olacak? Zaman aşımı var mı? EYT düzenlemesiyle emekli olanların izin paraları nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...



    NE KADAR İZNİM VAR?
    İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut işyerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor. İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.



    MAZERET İZİNLERİ, RESMİ TATİLLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?
    İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller izin süresinden sayılmaz. Yani resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.



        KULLANILMAYAN İZİNLER BİR SONRAKİ YIL KULLANILABİLİR Mİ?
        Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu değil. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabilir. Ama asıl kural iznin tamamının hak edilen yıl içinde kullanılmasıdır.



        İZNİM KALDI, PARASINI ALABİLİR MİYİM?
        Kullanılmayan izinler için çalışırken para ödenmesi söz konusu değil.



        KALAN İZİNLER YANAR MI?
        İzin hakkında zaman aşımı diye bir süre söz konusu değil. İş akdi devam ettiği sürece işçinin izin hakkı durur. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında parası ödenir.



            İSTİFA EDENE DE İZİN PARASI ÖDENİR Mİ? EYT DÜZENLEMESİYLE EMEKLİ OLANLAR DA ALACAK MI?
            Kullanılmayan izinlerin bedelinin iş akdi bittiğinde son ücretten ödenmesi gerekir. İş akdinin nasıl sona erdiğinin önemi yok. İşçi istifa etse de işveren haklı sebeple işçiyi işten atsa da kullanılmayan izin ücretinin ödenmesi gerekir. İşçinin ölümü halinde ise ödeme hak sahiplerine yapılır. İzin ücreti, iş akdinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenir. Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar da birikmiş izinlerinin paralarını toplu olarak alabilir.



            İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
            İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılır. 1 yıldan eksik süreler dikkate alınmaz. Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirlenir. İşçiye ödenecek miktar son çıplak ücreti ile hesaplanır. Brütten yapılacak hesaplamalarda yasal prim ve vergi kesintileri düşülür. Yani net ücret olarak ödenir.



            İZİN PARASI ÖDENMEZSE NE KADAR SÜREDE DAVA AÇMALIYIM?
            Yıllık izin ücreti davasına ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Dava için zaman aşımı süresi 5 yıldır. Yani iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yargı yoluna gidilmeli.



                YILLIK İZİN ÜCRETİ DAVASI İÇİN İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR?
                Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.



                İZİN ÜCRETİ UYUŞMAZLIKLARINDA NEREYE BAŞVURULMALI?
                İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucuya başvurmadan dava açılamaz.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İsveç Başbakanı Kristersson geliş tarihi belli oldu
                Haberler Ekonomi Kullanmadığı izni olanlar dikkat! Emekli olana toplu ödeme! 10 soruda izin hakları...
                    SON DAKİKA