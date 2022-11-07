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    • Ekonomi
    • 07.11.2022 20:12
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    • 07.11.2022 20:12
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    🏠Kars, Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2+1, 3+1 Kars, Siirt KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanacak?

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başlatılan ilkevim konut başvurularının sona ermesinin akabinde kura çekimleri başladı. 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan için kura çekimi yapıldı. Sırada ise 8 Kasım'da Kars ve Siirt var. Peki 🏠Kars, Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2+1, 3+1 Kars, Siirt KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    🏠KARS, SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TOKİ Kars, Siirt kura çekim tarihi, saati ve canlı yayın linki araştırılmaya başlandı. İlk olarak Şırnak ve Ardahan illeri için kuralar çekildi. İkinci olarak da Kars ve Siirt illerindeki TOKİ konutları için kura çekimi yapılacak. Peki Kars, Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yayınlanacak? TOKİ 2+1, 3+1 Kars, Siirt KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanacak?

    🏠KARS, SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TOKİ Kars'ta 1070 konut ve Siirt'te 903 konut için 8 Kasım 2022 tarihinde kura çekimi yapacak.

    2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

    Açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

    TOKİ KURA CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk etabında yer alan 250 bin konutun başvuruları 31 Ekim'de tamamlanırken, kura çekim süreci de 7 Kasım'da başladı.

    HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

    Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

    7 Kasım Pazartesi: Şırnak'ta 1450 ve Ardahan'da 250 konutun kuraları çekildi.

    8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

    10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

        TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'TAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

        TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

        ''608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

        Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

        Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.''

        BAKAN KURUM: NOTER HUZURUNDA ÇEKECEĞİZ

        TOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." ifadelerinde bulundu.

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

        SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

        Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

        Sözleşme imzalama aşamasında;

        Proje il nüfusuna kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğunu bildirir belge ile, kayıtlı olmayanlar ise Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

        Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

        Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

        Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"

        Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

            KDV ÖDEMESİ

            Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.

            DEVİR İŞLEMLERİ

            Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

            Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
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            Haberler Ekonomi 🏠Kars, Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ 2+1, 3+1 Kars, Siirt KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ne zaman açıklanacak?
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