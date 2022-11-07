İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak? 2022 İlave tediye ne kadar, kaç TL? Kimler alacak? İşçi, memur, personel, taşeron...

İLAVE TEDİYE KAÇ KEZ VERİLİR?

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

İkramiye olarak da bilinen 52 günlük ilave tediye ödemeleri her yıl 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi.

Bu da her bir taksit ödemesinde en az 2 bin 168 TL ödeme yapılacağı anlamına geliyor.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.