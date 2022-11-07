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    • Ekonomi
    • 07.11.2022 07:31
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    • 07.11.2022 07:31
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    Araba hayalleri gerçek oluyor! Bankalardan müjde geldi gelecek! Togg için uygun kredi verilecek mi? Uygun faizli Togg kredisi çıkacak mı?

    Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg'un 85 milyonun ortak gururu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Togg için bankalara da çağrıda bulundu. Togg için uygun kredi verilecek mi? Uygun faizli Togg kredisi çıkacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Araba hayalleri gerçek oluyor!

    Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg'un 85 milyonun ortak gururu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Togg için bankalara da çağrıda bulundu. Togg için uygun kredi verilecek mi? Uygun faizli Togg kredisi çıkacak mı? İşte merak edilenler...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BANKALARA TOGG İÇİN KREDİ ÇAĞRISI!

    Gemlik Kampüsü açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçlerinin başladığını belirterek, Togg'un satış süreci ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek." diye konuştu.

    "Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında bankalara da seslendi. Bankalara uygun kredi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum." dedi.

        TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

        Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

        Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor

        300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak

        30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır

        İki farklı motor gücüne sahiptir

        Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak

        Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

        ÖTV YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

        Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar da sağladı. Buna göre, 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'ni geçmeyen araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu da TOGG'un fiyatını etkileyecek.
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        Haberler Ekonomi Araba hayalleri gerçek oluyor! Bankalardan müjde geldi gelecek! Togg için uygun kredi verilecek mi? Uygun faizli Togg kredisi çıkacak mı?
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