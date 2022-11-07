Aileler e-Devlet'ten başvuruyor paralar PTT'den yatıyor! TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar 1.250 TL alabilirsiniz! 12 ay boyunca düzenli...

Kasım ayında devletin ödeme destekleri devam ediyor. Kimlik numaranız üzerinden e-Devlet'e giriş yaparak Aile Destek Programı için başvuru yapabilir ve onaylandığında 850 ile 1250 TL arasında para alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin flaş açıklama geldi. "Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz.'' diyen Yanık, ''Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 12 ay boyunca düzenli ödemeden faydalanma yolları...
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.