Aile destek ödemeleri kasım ayıyla birlikte sık sık sorgulanmaya başlandı. Aile destek ödemlerinde geçtiğimiz aylarda düzenlemeler yapıldı ve ödemeler 850-1250 TL arası verilmeye başlanacak. Peki, 7-11 Kasım Aile Destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile destek ödemlerinde geçtiğimiz aylarda düzenlemeler yapıldı ve Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında yer alıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile Destek Paketi kasım ayı ödemelerinin tarihi henüz belli olmadı. Kasım ayı ödemeleri ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.