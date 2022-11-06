TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ AYIN KAÇINDA?

TOKİ kura çekimlerinin il il yapılıp ardından ise bir ya da iki gün içerisinde isim listesinin açıklanaması bekleniyor. Ancak şu anda kura çekimleri il ve ilçeler hakkında net bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelir gelmez detaylarını ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.