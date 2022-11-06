TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çekilişlerin 7 Kasım'da başlayacağı bilgisini verdi. Bu gelişmelerle birlikte İstanbul için kura tarihi ne zaman merak edilip araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul çekilişi hangi kanalda? 2+1 3+1 evler isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TOKİ KURA TAKVİMİ SOSYAL KONUT 2022!
TOKİ 2022 sosyal konut projesinde ilk çekilişler Şırnak ve Ardahan illerinde yapılacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde 22 bin 57 konut hak sahibini bulacak.
Şırnak ve Ardahan TOKİ kura çekilişleri 7 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ AYIN KAÇINDA?
TOKİ kura çekimlerinin il il yapılıp ardından ise bir ya da iki gün içerisinde isim listesinin açıklanaması bekleniyor. Ancak şu anda kura çekimleri il ve ilçeler hakkında net bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelir gelmez detaylarını ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.