81 ilde başvuruları alınan TOKİ kura çekilişi için tarihler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medyada duyuruldu. Canlı yayında gerçekleşecek olan kura çekilişi akabinde konut sahipleri belirlenecek. Peki, 7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak? Şırnak Ardahan kura sonuçları saat kaçta açıklanır? TOKİ kura canlı nasıl izlenir? Youtube, Facebook, Twitter LİNKİ!
TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.
TOKİ CANLI YAYIN İZLEME KANALLARI
TOKİ Facebook canlı yayın izleme linki
TOKİ Twitter canlı yayın izleme linki
TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!
Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Şırnak ve Ardahan TOKİ kura çekiliş tarihleri 7 Kasım olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde 22 bin 57 konut hak sahibini bulacak.