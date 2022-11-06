7 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!

Aile destek yardımı ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin Kasım ayında hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. İlk ödemeler Temmuz ayında yatırılmıştı. Gözler Kasım ayı Aile destek ödemelerinde! Peki 6-7 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022 ve sorgulama ekranı-LİSTESİ!
AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulundu.
Buna göre ödemeler 31 Kasım'a kadar yatırılacak. Ancak ödeme günü hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME MİKTARI!
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.