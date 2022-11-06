7 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!

AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulundu.

Buna göre ödemeler 31 Kasım'a kadar yatırılacak. Ancak ödeme günü hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

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