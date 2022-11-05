Memur ve emekli zammında 4 aylık enflasyon BALONU PATLADI || 2023 MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU ortaya çıktı! En az %45 ZAM...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu. Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek.İşte 4 aylık enflasyon oranının ardından tahmini maaş tablosu...