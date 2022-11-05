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    • Ekonomi
    • 05.11.2022 13:53
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    • 05.11.2022 13:54
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    Kredi kartı borçları toz duman! Yeni yılda herkes kemeri bollaştıracak! Tek tek siliniyor...

    Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili yeni gelişme. Milyonlara müjde geldi. Yeni yılda herkes rahat nefes alacak. Borçlar siliniyor, KYK faizleri ortadan kalkıyor. 2 bin liranın altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası tasfiye edilecek. Salgında maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 milyar liralık borç silinirken, senet ve kredi kartı borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınanlara da sicil affı getirilecek. Müjdeli haberleri duyanlar konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Peki borçlar ne zaman silinecek? Sicil affı ne zaman gelcek? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Kredi kartı borçları toza duman!

    Elektrik, su doğalgaz ve telefon gibi aboneliklerde, 2 bin liranın altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası tasfiye edilecek.İşte borçların silineceği tarih ve tüm merak edilenler...

    📌ELEKTRİK, SU DOĞALGAZ İCRALARINA TASFİYE

    Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel gereksinimlere ilişkin abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takibindeki 2 bin liranın altındaki borçlar, 'değersiz alacak' olarak tanımlanacak. Bu düzenlemeyle 5 milyon kişiye ait 9 milyon borç dosyasının tasfiye edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, varlık yönetim şirketlerinde bulunan 1 milyon kişinin 2 bin 500 liranın altındaki borçları da silinecek.

    📌YEMEK VE ENERJİ DESTEĞİ

    İşverenler, işyerinde veya müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnasından yararlanacak Kredi, kredi kartı borçları ve cezalarla ilgili flaş gelişme Siliniyor, milyonlara nefes aldıracak
    İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı da gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

        📌ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

        Öğrenim kredisi alanların kredi faizleri silinecek. Kredi borçları mezun olduktan 2 yıl sonra başlamak üzere ödenmeye başlanacak. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine, herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

        📌SALGIN DÖNEMİ CEZALARINA AF

        COVID-19 salgını sürecinde maske takmayanlara ya da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere verilen para cezalarına da af getiriliyor. Bu düzenlemeyle yaklaşık 3 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçiliyor

        📌KARA LİSTE TEMİZLENECEK

        Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri "kara liste"ye alınanlar için de 'sicil affı' getiriliyor.

        BORÇLAR NE ZAMAN SİLİNECEK?

        Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

            KREDİ KARTI BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

            Kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyen borçlu, ödeyeceğine dair bir taahhütname imzalar ve ödemezse taahhüdü ihlal suçu işlemiş olur. Taahhüdü ihlal suçundan dolayı hapis cezası alır. Bu hapis cezası olarak adlandırılan; tazyik hapsi, en fazla 3 aylığına verilen bir disiplin hapsidir.

            KAÇ AY KREDİ KARTI ÖDENMEZSE İCRALIK OLUR?

            Ve bu durum, Kredi Kayıt Bürosu (KKB)'na bildirilir, kredi kartı 30 gün gecikmeli gruba girmiş olur. 90 gün gecikme ve yasal takip. Kredi kartı borcu, 90 gün (3 ay) ödenmezse, yasal takip süreci başlamış olur.

            KREDİ KARTI BORCU İCRALIK OLURSA NE OLUR?

            Kredi kartı borcunun icralık olması halinde kişinin borcuna avukatlık ücreti ve dosya masrafları eklenmektedir. İcra ve iflas hukuku sürecinde kişinin borcuyla tamamen avukat ilgilenmektedir. Avukatlar, borç sahibi kişiyle irtibata geçerler. Borcun tahsil edilmesi adına görüşmeler yapılır.
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            Haberler Ekonomi Kredi kartı borçları toz duman! Yeni yılda herkes kemeri bollaştıracak! Tek tek siliniyor...
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