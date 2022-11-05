Kredi kartı borçları toz duman! Yeni yılda herkes kemeri bollaştıracak! Tek tek siliniyor...

📌ELEKTRİK, SU DOĞALGAZ İCRALARINA TASFİYE

Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel gereksinimlere ilişkin abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takibindeki 2 bin liranın altındaki borçlar, 'değersiz alacak' olarak tanımlanacak. Bu düzenlemeyle 5 milyon kişiye ait 9 milyon borç dosyasının tasfiye edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, varlık yönetim şirketlerinde bulunan 1 milyon kişinin 2 bin 500 liranın altındaki borçları da silinecek.