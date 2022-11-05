Bugün yatmaya başlandı! Destek ödemeleri TCKN 0,2,4,6,8 HESAP TAKVİMİ | Destek ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

💸 DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödemeleri için tarih verdi. Bakan Yanık açıklamasında, "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" ifadelerinde bulundu. Buna göre; Doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.