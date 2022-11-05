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    • Ekonomi
    • 05.11.2022 14:50
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    • 05.11.2022 14:50
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    Bugün yatmaya başlandı! Destek ödemeleri TCKN 0,2,4,6,8 HESAP TAKVİMİ | Destek ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

    Destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi. TCKN son numarasına göre hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte destek ödemeleri yatırılma tarihleri ve tüm detaylar....

    takvim.com.tr
    Destek ödemeleri TCKN 0,2,4,6,8 HESAP TAKVİMİ

    Destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi. İşte devlet tarafından verilen tüm destek ödemeleri ve hesaoba yatış tarihleri...

    💸 TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

    Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

    TARIM DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

    💸 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Kasım 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan ise çocuk desteği ödemelerinin Kasım ayında yapılacağı bildirildi. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle, hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Derya Yanık, " Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." dedi.

        ÇOCUK DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, sosyal yardım faydalanıcısı ailelere yapılacak olan çocuk desteği ödemeleri çocuk sayısına göre şu şekilde:

        1-2 Çocuklu Hanelere: Aylık 350 TL
        3 Çocuklu Hanelere: Aylık 450 TL
        4 Çocuklu Hanelere: Aylık 550 TL
        5 ve Üzeri Sayıda Çocuk Bulunana Hanelere: Aylık 650 TL

        ÇOCUK DESTEK ÖDEME TARİHİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuk desteği ödemeleri kasım ayı itibariyle yapılacak. Ödeme gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        💸 DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödemeleri için tarih verdi. Bakan Yanık açıklamasında, "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" ifadelerinde bulundu. Buna göre; Doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Bugün yatmaya başlandı! Destek ödemeleri TCKN 0,2,4,6,8 HESAP TAKVİMİ | Destek ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak?
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