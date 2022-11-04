'Uçan banka!' Türk Hava Yolları pandeminin etkisi sıfırlandı

Banka değil elbette… Ülkenin bayrak taşıyıcısı… Türk Hava Yolları üçüncü çeyrekte öyle bir bilanço açıkladı ki… Pandeminin etkisini tamamen sıfırladı.
İlk 6 ayda 11.4 milyar lira olan kâr, üçüncü çeyrekte 27 milyarı geçmiş… 1.5 milyar dolar… 9 aylıkta ise 38.5 milyar TL. THY son 1 yılda yüzde 215 artarak 181.5 milyar liraya çıkan öz sermayesiyle Türkiye'deki tüm bankaları geride bırakmış durumda... Şirket, beklentilerin üzerindeki performansla Avrupalı rakiplerini de sollamış vaziyette... Yıl sonunda kârın 50 milyarı geçmesi bekleniyor.
Biliyorsunuz, Avrupalı havayollarının birçoğu 2022'den umduğunu bulamadı. Yaz aylarında pandemi zararlarını eritemedi. Kovid 19 sonrası yaşanan personel eksiklikleri ve memnuniyetsizlikleriyle başlayan grevlerle zor günler geçirdiler.