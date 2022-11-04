TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ! 2022 TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Hakkari, Şırnak....

TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi gündemde yer alıyor. İlk Evim başvuru işlemleri 31 Ekim'de tamamlanırken, İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim başvuruları 7 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut TOKİ kura tarihleri 2022 hakkında kritik açıklama yaptı. Peki TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 KURA TAKVİMİ!,
TOKİ KURA 2+1 3+1 KURA TAKVİMİ 2022
Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kuraların 2023 Mart ayına kadar tamamlayacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum şu ifadeleri kullandı:
"Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."
250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU
BAŞVURU VE HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU BİLGİLENDİRME