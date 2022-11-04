Sağlık Bakanlığı promosyonları için tarih bilgisi araştırılmaya başlandı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte promosyon ödemeleri merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Doktor, hemşire...
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?
Hastanelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Promosyon ihalesi bugün yapılacak. Ancak promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ
Geçtiğimiz günlerde 85 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, farklı sektörlerde gelen promosyon haberlerinin ardından harekete geçti. İhale usulü yapılan promosyon anlaşmalarının askıya alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıda merkezi bir promosyon düzenlemesinin yapılacağının işaretini verdi.