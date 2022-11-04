Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yapılacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi KAÇ TL olacak? Doktor, hemşire...



- Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira

- Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira

- Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira

-Adana Seyhan Belediyesi 28 bin 100 TL

-Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü 25 bin 250 lira

-Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 bin 950 lira

-Adalet Bakanlığı 25 bin lira

-Gaziantep Üniversitesi 35 bin lira

-Şanlıurfa Harran Üniversitesi 37 bin 250 lira

-Turizm Bakanlığı 22 bin 400 lira

-Celal Bayar Üniversitesi 25 bin lira

Türk Tarih Kurumu 14 bin 500 lira

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 20 bin lira