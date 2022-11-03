3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?

2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2023 emekli maaş zammı konusunda araştırmalar sürüyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 2022 yılının tamamında beklenti 67,78 oldu. Temmuz ayında 42,5'lik zam alan emekliler bu hesaba göre yüzde 25,8'lik bir zam alacak. Temmuz-Ağustos-Eylül ayı enflasyon verilerine göre üç aylık toplam oran 7,05 olurken yarın açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verilerinin ardından dört aylık enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.