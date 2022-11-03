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    • Ekonomi
    • 03.11.2022 09:04
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    • 03.11.2022 09:04
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    3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler arama motorlarına yöneldi. 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasıyla beraber memurlar ile emekliler, 2022 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 4 ayında TÜFE 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Ocak 2023'te memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!

    2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    2023 emekli maaş zammı konusunda araştırmalar sürüyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 2022 yılının tamamında beklenti 67,78 oldu. Temmuz ayında 42,5'lik zam alan emekliler bu hesaba göre yüzde 25,8'lik bir zam alacak. Temmuz-Ağustos-Eylül ayı enflasyon verilerine göre üç aylık toplam oran 7,05 olurken yarın açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verilerinin ardından dört aylık enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

    EMEKLİ MAAŞLARI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE BELİRLENİYOR!

    Emekli maaşları 6 aylık periyotlar halinde yıl içinde iki kez maaşlarına zam alıyor. Emekli 2023 Ocak zammı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından netlik kazanacak.

        MEMUR ENFLASYON FARKI NEDİR?

        En son eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında ise 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 4 aylık enflasyon farkı ise 3 Kasım tarihinde ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla ortaya çıkacak.

        Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 oldu. Böylece son 3 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,91 oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandığı zaman son 4 aylık enflasyon rakamları eklenecek.
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        Haberler Ekonomi 3 Kasım Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? TÜİK TÜFE 4 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 2023 Emekli memur en az kaç TL maaş alacak?
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