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    • Ekonomi
    • 03.11.2022 08:48
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    • 03.11.2022 10:16
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    2022 İş yeri kirası hesaplama! Kasım ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

    Kira artış oranı hakkında araştırmalar enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Peki, Kasım ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 İş yeri kirası hesaplama! Kasım ayı kira artış oranı kaç oldu?

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli olacak. Şimdi birçok kişi "Kasım ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE ile kira artış oranı hesaplama ekranı!

    KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

    Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

    EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

        KASIM AYI 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        KİRA ZAM ORANI: 65,26 olarak açıklandı.

        KASIM AYI KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA!

        ESKİ - YENİ

        1000 1,6526 1652,6

        1100 1,6526 1817,86

        1200 1,6526 1983,12

        1300 1,6526 2148,38

        1400 1,6526 2313,64

        1500 1,6526 2478,9

        1600 1,6526 2644,16

        1700 1,6526 2809,42

        1800 1,6526 2974,68

        1900 1,6526 3139,94

        2000 1,6526 3305,2

        2100 1,6526 3470,46

        2200 1,6526 3635,72

        2300 1,6526 3800,98

        2400 1,6526 3966,24

        2500 1,6526 4131,5

        2600 1,6526 4296,76

        2700 1,6526 4462,02

        2800 1,6526 4627,28

        2900 1,6526 4792,54

        3000 1,6526 4957,8

        3100 1,6526 5123,06

        3200 1,6526 5288,32

        3300 1,6526 5453,58

        3400 1,6526 5618,84

        3500 1,6526 5784,1

        3600 1,6526 5949,36
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        Haberler Ekonomi 2022 İş yeri kirası hesaplama! Kasım ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?
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