Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.11.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 08:01
    ABONE OL

    2022 Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili Kasım ayı sorgulamaları başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2022 Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ belli oldu mu? İşte yanıtları...

    Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak yatırılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte bu ayki ödemeyi almayı bekleyen vatandaşlar internet arama motorlarında 'Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ!

    KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Kasım ayı evde bakım maaşları her ay olduğu gibi 15'inden itibaren ödenmeye başlanacak. 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    SMS İLE ÖDEME SORGULAMA

    Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        -Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.

        -Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.

        -Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun büyük riyakarlığı!
        Haberler Ekonomi 2022 Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
            SON DAKİKA