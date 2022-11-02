TOKİ arsa ve işyeri başvuruları UZATILDI MI? TOKİ ilk evim arsa, ilk işyerim başvuruları ne zaman bitecek? TARİH DEĞİŞTİ!

SON DAKİKA! TOKİ arsa ve işyeri başvuruları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Konut başvuruları 14.09.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında alındı. Arsa ve işyeri başvurularında sona yaklaşırken güzel haber duyuruldu. Arsa ve Peki TOKİ arsa ve işyeri başvuruları UZATILDI MI? TOKİ ilk evim arsa, ilk işyerim başvuruları ne zaman bitecek?
TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI UZATILDI MI?
Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ'nin arsa ve işyeri başvurularıyla ilgili aldıkları kararı açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
''Şuanda açıklanmış olan dev bir proje. Kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. Seçimden sonra da yeni bir hızla Türkiye Yüzyılına ayrı bir güç katacağız. 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz.''
TOKİ İL İŞYERİM BAŞVURU ŞARTLARI
Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.
1- Başvuru Şartları:
• TC Vatandaşı olmak.
• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.
• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.
• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.
2- Ödeme Şartları
• Başvuru bedeli : 2.000 ₺
• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.
• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).