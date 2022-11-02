Sicil affı hakkında aramalar hız kazandı. Kredi, kredi kartı ve çek sebebiyle sicili bozulan kişiler "Sicil Affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklif içerisinde sicil affı maddesi de yer aldı. Peki, Sicil affı bankalar ne zaman uygulayacak? Sicil affı kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklif içerisinde sicil affı maddesi de yer aldı.
Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına af geldi.
Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme oldu.
SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.