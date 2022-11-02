Halkbank 0.75 FAİZLİ KREDİ | 500 binlik ESNAF KEFALET KREDİSİ başvurusu nasıl yapılır? 0,75 faizli esnaf kredisi BAŞVURU ŞARTLARI neler?

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak.

Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL'ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL'ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL'ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.