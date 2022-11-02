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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 14:45
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    • 02.11.2022 14:45
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    2 Kasım 2022 İslam Memiş güncel Gümüş yorumları! Gümüş gram fiyatı kaç TL oldu? Gümüş neden yükseliyor, düşüyor? Alınır mı, satılır mı?

    Altından sonra yatırımcıların yeni gözdesi olarak öne çıkan gümüş fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Piyasada hareketli seyriyle ön plana çıkan gümüş fiyatları son günlerde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler özellikle "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte gümüş fiyatları hakkında son gelişmeler ve uzman yorumları!

    takvim.com.tr
    2 Kasım 2022 İslam Memiş güncel Gümüş yorumları!

    Son dönemde altın ve gümüş fiyatları, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce vatandaş ise "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte gümüş fiyatlarında son durum...

    GÜMÜŞ GRAM FİYATI!

    ALIŞ(TL) 11,76

    SATIŞ(TL) 11,78

    GÜMÜŞ YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI

    Güne yüzden 5'ten fazla kazançla başlayan gümüş, 20 doların üzerini test etti. Zaman zaman fiyat dalgalanmaları yaşayan kıymetli metal, 10 Ekim tarihinden itibaren en iyi performansını sergiledi. Bu hafta Çin ekonomik göstergelerinin yeterli seviyede olmaması emtia grubunda değerlendirilen metaller için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

        Buna karşın dolar endeksinde yaşanan gerileme metal fiyatlanmalarında yükselişlerin yaşanmasını sağladı. Bu durumdan altın da yararlandı. Gram fiyatı yüzde 1 artışla 992 liraya kadar çıktı.

        İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ YORUMU!

        Altın piyasalarını da yorumlayan Memiş, değerli metallerde yatay bir seyrin söz konusu olduğunu ifade ederek "Hem gram altın tarafında hem gümüş tarafında yatay bir seyrin mümkün olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda 1.642 dolar seviyesinde olan bir ons altın var 19.13 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var" açıklamasını yaptı.

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        Haberler Ekonomi 2 Kasım 2022 İslam Memiş güncel Gümüş yorumları! Gümüş gram fiyatı kaç TL oldu? Gümüş neden yükseliyor, düşüyor? Alınır mı, satılır mı?
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