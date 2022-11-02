2 Kasım 2022 İslam Memiş güncel Gümüş yorumları! Gümüş gram fiyatı kaç TL oldu? Gümüş neden yükseliyor, düşüyor? Alınır mı, satılır mı?

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ YORUMU!

Altın piyasalarını da yorumlayan Memiş, değerli metallerde yatay bir seyrin söz konusu olduğunu ifade ederek "Hem gram altın tarafında hem gümüş tarafında yatay bir seyrin mümkün olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda 1.642 dolar seviyesinde olan bir ons altın var 19.13 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var" açıklamasını yaptı.