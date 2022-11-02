2 Kasım 2022 İslam Memiş güncel Gümüş yorumları! Gümüş gram fiyatı kaç TL oldu? Gümüş neden yükseliyor, düşüyor? Alınır mı, satılır mı?

Son dönemde altın ve gümüş fiyatları, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce vatandaş ise "Gümüş fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte gümüş fiyatlarında son durum...
GÜMÜŞ GRAM FİYATI!
ALIŞ(TL) 11,76
SATIŞ(TL) 11,78
GÜMÜŞ YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI
Güne yüzden 5'ten fazla kazançla başlayan gümüş, 20 doların üzerini test etti. Zaman zaman fiyat dalgalanmaları yaşayan kıymetli metal, 10 Ekim tarihinden itibaren en iyi performansını sergiledi. Bu hafta Çin ekonomik göstergelerinin yeterli seviyede olmaması emtia grubunda değerlendirilen metaller için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilebilir.