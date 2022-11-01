Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR? | 2022 Ziraat Bankası YENİ promosyon ÜCRETİ

Ziraat Bankası emekli promosyonu yükseldi. Yeni tutarın belli olmasından sonra yeni emekli promosyonun yatacağı tarihler araştırılmaya başlandı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
💸3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
💸3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
💸7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
💸10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emekli promosyonu için başvuruları 18 Ekim tarihinde başladı ve promsoyon ödemeleri ise 1 Kasım tarihi itibari ile başlayacak.