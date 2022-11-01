TOKİ İL İL arsa listesi 2022 ve satış fiyatları! 10 Ekim e-Devlet TOKİ Arsa başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? TOKİ'den hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir miyim?

TOKİ arsa başvuruları hakkında aramalar büyük bir yoğunluk kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" hakkında açıklama geldi. Bakan Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyurulacağını açıkladı. Peki, 10 Ekim e-Devlet TOKİ Arsa başvurusu nasıl yapılır? TOKİ İL İL arsa listesi 2022 ve satış fiyatları nasıl? TOKİ'den hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir miyim? İşte merak edilenler!
Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi. Bakan Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyurulacağını açıkladı.
TOKİ 1 MİLYON ARSA MÜJDESİ: BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI DUYURACAK
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.
81 İLDE BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR
81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci yarın başlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.