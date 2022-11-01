Son dakika EYT gelişmeleri! Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı? EYT Staj ve çıraklık sigortasında son durum ne?

EYT'YE KİMLER GİRECEK?

"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz."