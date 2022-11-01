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    • Ekonomi
    • 01.11.2022 15:37
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    • 01.11.2022 15:37
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    Son dakika EYT gelişmeleri! Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı? EYT Staj ve çıraklık sigortasında son durum ne?

    Eylül 1999’dan önce sigortalı olup da daha sonra çıkan yasa sebebiyle emeklilik süresi uzayanlar için yeni bir düzenleme Meclise taşınacak. Peki, son dakika EYT gelişmeleri neler? EYT staj ve çıraklık sigortasında son durum nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Son dakika EYT gelişmeleri!

    EYT kapsamında olacağı konusu gündeme taşındı. Düzenlemeyle ilgili olarak sigorta başlangıcının hangi şekilde hesaplanacağı merak konusu oldu.

    STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada önlerinde tek bir formül olduğuna vurgu yaparken, çok sayıda kişinin EYT düzenlemesi beklediğini hatırlattı.

    Çalışma gün sayılarını, yıllarını ve sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçireceklerine dikkat çeken Bilgin " En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." dedi. Açıklamasının devamında staj sigortasının EYT kapsamında olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bilgin " Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak." ifadelerini kullandı.

    Devamında Bakan Bilgin Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı.

        EYT'YE KİMLER GİRECEK?

        "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz."

        EYT PRİMİ, GÜN, SAYISI ÇALIŞMA YILI BELLİ OLDU MU?

        Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız.

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        Brüt asgari ücret : 6.471 TL
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            18 ay borçlanma farkı: 18.630 TL
            24 ay borçlanma farkı: 24.840 TL

            EYT PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

            Faruk Erdem tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda "Biz bir süredir EYT konusunu konuşmadığımız için çok mesaj geliyor. EYT'de bir gelişme olduğu zaman zaten bilgilendirme yapıyoruz. EYT için 2 kriter çok önemli, 1. yıl 2. prim. Primi eksik olan çok arkadaşımız var. Primi eksik olanlar borçlanacak. Borçlanma asgari ücret ile yapılıyor. Asgari ücret ne zaman artacak? Ocak ayında yeni rakam belli olacak. Öyleyse aralık sonuna kadar borçlanma durumunuz varsa mutlaka borçlanın. Eğer imkanın varsa ve borçlanma hakkınız da varsa mutlaka aralık ayı bitmeden bu borçlanmaları yapın." ifadeleri kullanıldı.
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            Yürek Çıkmazı
            Haberler Ekonomi Son dakika EYT gelişmeleri! Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı? EYT Staj ve çıraklık sigortasında son durum ne?
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