Ömer Köstek: Plastik sektöründe fark edilir büyüme

Sanayideki güçlü hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, üretimde yerli ve yabancı talepleri fazlasıyla karşılamaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik hareketlilik sanayi firmalarını yıl boyunca hem olumlu hem olumsuz etkiledi. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türk sanayicileri de risklere karşı planlı hareket ederek minimum zararla sene sonuna ulaştı.

Plastik sektörüne dair Gurbetçiler Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Köstek de sanayicilerin planlı ilerlediğini belirtiyor ve ekliyor, "Sektör bu yıl güzel bir ivme yakaladı. Krizler, dövizdeki ani sıçramalar göz korkutsa da geldiğimiz noktada sene başında konulan hedeflere ulaşıldığı görülüyor."

Ömer Köstek plastik ve ambalaj sektörüne dair yaptığı bu görüşle üretim hacmindeki artışı gözler önüne seriyor.

"PLASTİK SEKTÖRÜ YATIRIMA DEVAM EDİYOR"

Plastik sanayicileri sektörün yaşadığı sorunları göz önünde bulundurarak çeşitli destekler bekliyor. Özellikle yerli üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten sanayiciler, ham madde üretiminde yeni fırsatların doğduğunu ve bunun gündeme taşınarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Ömer Köstek, bu konuda görüşlerini sorduğumuzda sektördeki yatırımlara değiniyor. Köstek, "Üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması için birtakım teşvikler elbette gerekli. Örneğin, ham madde gereksinimleri için kendi üretimimizi yapabilecek düzeye ulaşabilmeliyiz. Mevcut duruma baktığımızda fabrikaların bacası tütüyor. Çünkü sektör büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yeni dönemde yatırımlar artış gösterecek. Ham madde ve enerji ile ilgili önemli adımlar atılması bekleniyor. Sektörümüz küresel pazardaki yerini sağlamlaştıracak. Şimdiden yıllık hedeflere ulaşıldı" sözleriyle genel durumu özetliyor.

"2023 PLASTİK SEKTÖRÜNÜN YILI OLACAK"

Senenin son çeyreğinde Türkiye'nin katma değerini artıran plastik sanayisi dış ticaret hacmi ile ülkenin ekonomik hareketliliğini artıya geçiriyor. Gurbetçiler Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Köstek yapılan yatırımları, üretim kapasitesini ve sene boyunca gösterilen performansı baz alarak "2023 yılı plastik sektörünün yılı olacak. Sektör ihracat oranlarını artırmayı ve grafiklerin yukarı yönlü hareket etmesini sağlamayı hedefliyor" ifadesiyle sektördeki dinamik gelişmeleri yorumluyor. Sanayiciler şimdiden gelecek yılın ticari hedeflerini belirlemeye başladı.