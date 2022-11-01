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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 11:42
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    • 02.11.2022 11:42
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    2022 KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım FED toplantı tarihi! İşte beklenti ve tahminler...

    ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell FED toplantısı sonrası KASIM AYI FED FAİZ KARARINI açıklayacak. Bu noktada Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı merakla araştırılmaya başlandı. Peki Kasım FED toplantısı ne zaman? 2022 KASIM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? İşte beklenti ve tahminler...

    KASIM FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kasım FED toplantısı ve FAİZ KARARI hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar internet arama motorlarında, 'Kasım FED toplantısı ne zaman, hangi gün, Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Kasım FED toplantısı ne zaman? 2022 KASIM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? İşte beklenti ve tahminler...

    KASIM FED TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Kasım FED toplantısı 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed toplantısı faiz kararının ise 15 Haziran'da saat 21.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

    EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.

    KASIM AYINDA FED'DEN BEKLENTİLER

    FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

        2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ

        2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
        2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
        2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
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