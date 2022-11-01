2022 Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları her ay düzenli olarak yatırılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte bu ayki ödemeyi almayı bekleyen vatandaşlar internet arama motorlarında 'Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ!
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı evde bakım maaşları her ay olduğu gibi 15'inden itibaren ödenmeye başlanacak. 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE ÖDEME SORGULAMA
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.