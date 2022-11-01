Kasım ayıyla birlikte emekli promosyon ödeme miktarları ve tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı. Peki, 1 Kasım Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? Banka banka ödeme listesi!
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası yeni emekli promosyon tutarları şöyle oldu;3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Promosyon ödemeleri 1 Kasım tarihinden itibaren başlayacaktır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Halkbank yeni emkli promosyon tutarları açıklandı.3500 altı maaşı alanlar: 3.000 TL3.500 - 7.499 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL7.500 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL emekli promosyonu alacaklar.