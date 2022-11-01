1 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi: Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

Evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Ekim ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor.
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı evde bakım maaşları her ay olduğu gibi 15'inden itibaren ödenmeye başlanacak. 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE ÖDEME SORGULAMA
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.