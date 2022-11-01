1 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi: Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.

-Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.

-Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.