Emekli promosyon ödemelerinde taban tutarlar değişti. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak, yarın mı? Kasım ayı Ziraat Bankası EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte detaylar!
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı.
İşte Ziraat Bankası yeni emekli promosyon tytarları; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.