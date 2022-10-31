Emekli promosyon ödemelerinde taban tutarlar değişti. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak, yarın mı? Kasım ayı Ziraat Bankası EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte detaylar!