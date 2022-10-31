Kasım ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından ekim ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Ekim ayı enflasyon beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı hesaplama!